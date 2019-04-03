Олег Ляшко опублікував номери мобільних телефонів Коломойського, Зеленського та Ткаченка

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Ракурс

Скандал за участі головного радикала країни Олега Ляшка спалахнув у мережі. Політик обізвав одну з журналісток телеканалу «1+1» ідіоткою. У відповідь журналістка Ольга Василевська пообіцяла опублікувати «романтичний компромат» на лідера Радикальної партії, якщо він публічно не вибачиться. Розбираємося, з чого все почалося і чи буде продовження історії.

Близько опівночі у Фейсбуці Ляшка з’явилася публікація, в якій він оприлюднив номери мобільних телефонів нібито олігарха Ігоря Коломойського, кандидата в президенти Володимира Зеленського та гендиректора компанії «1+1» Олександра Такаченка. Цей пост став реакцією на оприлюднення номера телефону радикала в сюжеті «1+1», після появи якого, за словами лідера Радикальної партії, його почали спамити «тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР».

«Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року», — наголосив Ляшко.

У цьому ж пості Ляшко назвав журналістку, котра допустила оприлюднення його номеру, «якоюсь ідіоткою з „плюсів“».

Згадана журналістка не забарилася з відповіддю й пообіцяла опублікувати переписку лідера Радикальної партії «із закоханим у нього без взаємності однопартійцем».

Василевська також додала, що відповідна переписка є в неї вже кілька місяців, однак вона її не публікувала через «власну порядність».

Згодом пост у Фейсбуці Василевської було відредаговано, з нього зник фрагмент про «закоханого однопартійця». У коментарях на своїй сторінці вона заявила, що «передумала шантажувати».

Варто зазначити, що ця публікація журналістки викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережі: частина користувачів підтримала її, а ще частина заявила, що вперше погоджується з Ляшком.

Також є користувачі, які пов’язують таку поведінку Ляшка з перемогою Зеленського в першому турі виборів.

Появу телефонного номера політика в сюжеті каналу Василевська пояснює реакцією на поведінку «п'яних співробітниць» штабу Ляшка в ніч виборів, котрі, за її словами, били журналістів і видряпували їм очі.

Цікаво, що в 2012 році Ляшко номер свого мобільного телефону не приховував і сам публікував його у своєму Фейсбуці. Більше того, радикал тоді заявляв, що цей номер ніколи не був таємницею і його знають «тисячі людей по всій країні».

«Коли в мене питають у прямому ефірі чи на мітингу мій номер телефону, я завжди чесно називаю його», — писав тоді лідер Радикальної партії.

Між тим нагадаємо, що під час голосування на президентських виборах Ляшко продемонстрував журналістам свій бюлетень. У поліції згодом заявили, що вважають такі дії порушенням таємниці волевиявлення.