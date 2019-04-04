Обговорювали Путіна мусульманською мовою: РФ платить 5 тис. рублів за дивні доноси на кримських татар / Фото: Twitter, Bora Kalkay

https://racurs.ua/ua/n120340-obgovoruvaly-putina-musulmanskou-movou-rf-vyplachuie-5-tys-rubliv-za-dyvni-donosy.html

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Агресія Росії проти кримських татар, які живуть на окупованому півострові, вийшла на новий рівень. За даними журналіста «UA: Крим» Османа Пашаєва, на кримських татар пишуть доноси, за які російські силовики платять премії у 5 тис. рублів. Про це Пашаєв написав у Facеbook.

«Приїхали колеги з Криму. Цитують текст одного з доносів: у будинку (номер) по вулиці (назва) обговорювали Путіна мусульманською мовою… Доноси можна подавати не лише до ФСБ, але й до поліції», — вказує журналіст.

Пашаєв зазначив, що в доносі йшлося про «мусульманську мову». Користувачі соцмереж «мусульманську мову» назвали доповненням до «осіб кавказької національності».

Нагадаємо, торік влітку в Росії набув чинності наказ, що дозволяє МВС виплачувати винагороду громадянам за сприяння в розкритті злочинів і затриманні злочинців. Розмір винагороди варіюється від декількох тисяч рублів до трьох мільйонів.

Також нагадаємо, 27 березня після масових обшуків у сфальсифікованій «справі Хізб ут-Тахрір» до 15 травня було арештовано дев’ятьох кримських татар.