Обсуждали Путина на мусульманском языке: РФ платит 5 тыс. рублей за странные доносы на крымских татар

https://racurs.ua/n120340-obsujdali-putina-na-musulmanskom-yazyke-rf-platit-5-tys-rubley-za-strannye-donosy.html

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Агрессия России против крымских татар, которые живут на оккупированном полуострове, вышла на новый уровень. По данным журналиста «UA: Крым» Османа Пашаева, на крымских татар составляют доносы, за которые российские силовики платят премию в 5 тыс. рублей. Об этом Пашаев написал в Facеbook.

«Приехали коллеги из Крыма. Цитируют текст одного из доносов: в доме (номер) по улице (название) обсуждали Путина на мусульманском языке… Доносы можно подавать не только в ФСБ, но и в полицию», — написал журналист.

Пашаев отметил, что в доносе говорилось о «мусульманском языке». Пользователи соцсетей «мусульманский язык» назвали дополнением к «лицам кавказской национальности».

Напомним, летом прошлого года в России вступил в силу приказ, позволяющий МВД выплачивать вознаграждение гражданам за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников. Размер вознаграждения варьируется от нескольких тысяч рублей до трех миллионов и выше.

Также напомним, 27 марта после массовых обысков по так называемому «делу Хизб ут-Тахрир» до 15 мая были арестованы девять крымских татар.