На Закарпатье рэкетиры вымогали у предпринимателя 30 тыс. евро. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на Закарпатье группировку, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Последним «делом» рэкетиров стало требование 30 тыс. евро у местного бизнесмена. Правоохранители задержали участников незаконной группировки при передаче 2,5 тыс. долл.

Установлено, что злоумышленники «специализировались» на вымогательстве денег у представителей предприятий, а в случае отказа платить «налог» начинали угрожать насилием. Рэкетиры практиковали свои поборы на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание злоумышленников произошло на одной из улиц областного центра. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).

Как ранее сообщал «Ракурс», под суд пошел сельский председатель, который за выделение земли в аренду предпринимателю требовал 3,5 тыс. долл.