Дебати Порошенка і Зеленського: понад 70% українців чекають публічної дискусії / Фото: Facebook

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Ракурс

Дебати кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів, стали предметом соцопитування населення України, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи КМІС з 20−26 березня опитали 1,6 тис. респондентів. Згідно з результатами опитування громадської думки, 73,5% українців вважають, що кандидати, які проходять до другого туру, повинні брати участь у публічних дебатах між собою.

Зокрема, 44% респондентів вважають, що участь у дебатах для двох лідерів президентських перегонів має бути обов’язково, а ще 30% — бажаною.

«Лише 18% вважають, що такі дебати не потрібні. У разі, якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% громадян дивитимуться їх обов’язково і ще 31% — стежитимуть, якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними», — йдеться у повідомленні прес-служби КМІС.

Окрім цього, традиційно найбільш важливими темами публічної дискусії вважаються: питання досягнення миру на Донбасі, звільнення окупованих територій, подолання корупції, зростання економіки, а також програми кандидатів щодо розвитку України на найближчі п’ять років.

Нагадаємо, вчора Зеленський запросив Порошенка на дебати, але висунув свої умови. Кандидати мають пройти медичну експертизу, всі ЗМІ повинні мати доступ до дискусії, а Порошенко повинен визнати, що йде на дебати з кандидатом у президенти, а не маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського.

Порошенко заявив, що погоджується на умову Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні «Олімпійський». У відповідь в штабі шоумена зазначили, що тепер чекають вибачень від чинного глави держави. Сьогодні Порошенко запропонував Зеленському разом пройти медичну експертизу у медпункті стадіону «Олімпійський» в межах підготовки до дебатів.