Невідомий постраждав від вибуху в Києві. Фото: Lіga.net

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Автомобіль, який сьогодні вибухнув у Голосіївському районі Києва, належить мешканці столиці, але об'єктом замаху міг бути український розвідник.

Невідомий зловмисник намагався підірвати українського розвідника, але сам постраждав під час закладення вибухівки. У потерпілого чоловіка на руках були характерні татуювання. Про це 4 квітня повідомив радник глави Служби безпеки України Ярослав Антоняк на власній сторінці у Facebook.

«Цікавий такий сепаратист спробував українського розвідника підірвати. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без руки лишаються самі підривники», — йдеться в повідомленні.

Відео вибуху автомобіля з’явилося на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, 4 квітня у Голосіївському районі Києва прогримів вибух. Виявилося, що вибух пошкодив легковий автомобіль «Шевроле Еванда», який належить киянці. Внаслідок вибуху постраждала одна особа, карета швидкої доправила чоловіка у важкому стані до медичного закладу.

Слідчі поліції вже відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.