Неизвестный пострадал от взрыва в Киеве. Фото: Lіga.net

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Автомобиль, который сегодня взорвался в Голосеевском районе Киева принадлежит гражданке, но объектом покушения мог быть украинский разведчик.

Неизвестный злоумышленник пытался взорвать украинского разведчика, но сам пострадал во время подготовки теракта. У пострадавшего мужчины на руках были характерные татуировки. Об этом 4 апреля сообщил советник главы Службы безопасности Украины Ярослав Антоняк на собственной странице в Facebook.

«Интересный такой сепаратист пробовал украинского разведчика взорвать. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без руки остаются сами подрывники», — говорится в сообщении.

Видео взрыва автомобиля появилось на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

Напомним, 4 апреля в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Оказалось, что, взрыв повредил легковой автомобиль «Шевроле Эванда», который принадлежит киевлянке. В результате взрыва пострадал один человек, карета скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Следователи полиции уже открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.