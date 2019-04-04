Погода в Украине 5 апреля: будет теплее, но с переменной облачностью. Фото: УНИАН

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Погода в Украине 5 апреля будет теплой и с переменной облачностью на территории всех областей страны. Синоптики прогнозируют прохладную погоду только ночью, когда температура в некоторых областях опустится ниже нуля. Ветер юго-восточный, со скоростью 5−10 м/с.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 12−14° тепла, максимальной она будет на Закарпатье — 17−19° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем ​​поднимутся до 12−14° выше нуля. Осадки синоптики не прогнозируют.

Во Львове 5 апреля также будет тепло и с переменной облачностью. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​поднимется до 15−17° выше нуля.

Погода в Днепре в пятницу 5 апреля будет теплой. Синоптики не прогнозируют осадки, днем ​​будет облачно. Ночью столбики термометров покажут от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​воздух прогреется до 11−13° тепла.

В Харькове 5 апреля обещают более прохладную погоду, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем ​​будет немного теплее — 10−12° выше нуля.

Погода в Одессе 5 апреля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью будет 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 11−13° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют слабую магнитную бурю в Киеве завтра, 5 апреля. Она ожидается глубокой ночью. В течение суток возможны небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Ранее сообщалось, что сегодня в некоторых областях ожидаются осадки.