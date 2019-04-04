Погода в Україні 5 квітня: буде тепліше, але з мінливою хмарністю. Фото: УНИАН

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Погода в Україні 5 квітня буде теплою і з мінливою хмарністю на території всіх областей країни. Синоптики прогнозують прохолодну погоду тільки вночі, коли температура в деяких областях опуститься нижче нуля. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5−10 м/с.

Температура повітря в центральних, південних і західних областях вдень становитиме 12−14 ° тепла, найвищою вона буде на Закарпатті — 17−19° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві завтра, 5 квітня, буде сонячною і теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2 ° тепла, а вдень піднімуться до 12−14° вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують.

У Львові 5 квітня також буде тепло з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, а вдень підніметься до 15−17° вище нуля.

Погода в Дніпрі в п’ятницю, 5 квітня буде теплою. Синоптики не прогнозують опадів, вдень буде хмарно. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 1° тепла, вдень повітря прогріється до 11−13° тепла.

У Харкові 5 квітня обіцяють більш прохолодну погоду, але без опадів. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, вдень буде трохи тепліше — 10−12 ° вище нуля.

Погода в Одесі 5 квітня буде теплою і сонячною. Температура повітря вночі буде 0−2° тепла, а вдень підніметься до 11−13° вище нуля.

Метеорологи прогнозують слабку магнітну бурю в Києві завтра, 5 квітня. Вона очікується пізно вночі. Протягом доби можливі невеликі коливання магнітосфери Землі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в деяких областях очікуються опади.