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Представители БПП распространили фейк о Зеленском. Фото: YouTube

Дебаты кандитатов: соратники Порошенко распространили фейк о российском следе в ролике Зеленского (ФОТО)

4 апр 2019, 12:46
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Фейковую информацию о видеоролике кандидата в президенты Владимира Зеленского, где тот приглашает на дебаты Петра Порошенко, обнародовали политики из окружения действующего президента.

Так, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко и два народных депутата от «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали на собственных страницах сообщения, в которых утверждали, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК «Олимпийский» принадлежат российской компании Kedoo Entertainment Russia. Об этом 4 апреля сообщает «Украинская правда».

Правда, впоследствии Ионова и Геращенко удалили свои сообщения. Геращенко признала, что опубликованная информация — фейк. Сейчас в Twitter доступен только пост Арьева.

Ранее фейк о причастности российской фирмы к ролику Зеленского распространил в Facebook Андрей Дзиндзя.

Окружение Порошенко распространило фейк отношении Зеленского. Фото: Украинская правда

Окружение Порошенко распространило фейк отношении Зеленского

Окружение Порошенко распространило фейк отношении Зеленского

Окружение Порошенко распространило фейк отношении Зеленского

На эти сообщения уже отреагировали представители команды Зеленского. Они заявили, что представители Порошенко занимаются дискредитацией конкурента на выборах.

«Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только „Зе! Команда“ является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, используемого в видеороликах и других видео-и аудио-продуктах, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского», — отметили в пресс-службе кандидата.

Представители лидера президентской гонки в первом туре выборов добавили, что все претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ беспочвенны и неправомочны.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. Сегодня действующий президент согласился прийти на стадион.


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