Представители БПП распространили фейк о Зеленском. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120328-debaty-kanditatov-soratniki-poroshenko-rasprostranili-feyk-o-rossiyskom-slede-v-rolike-zelenskogo.html

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Фейковую информацию о видеоролике кандидата в президенты Владимира Зеленского, где тот приглашает на дебаты Петра Порошенко, обнародовали политики из окружения действующего президента.

Так, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко и два народных депутата от «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова и Владимир Арьев опубликовали на собственных страницах сообщения, в которых утверждали, что корпоративные права на видеоролик Зеленского о дебатах на НСК «Олимпийский» принадлежат российской компании Kedoo Entertainment Russia. Об этом 4 апреля сообщает «Украинская правда».

Правда, впоследствии Ионова и Геращенко удалили свои сообщения. Геращенко признала, что опубликованная информация — фейк. Сейчас в Twitter доступен только пост Арьева.

Ранее фейк о причастности российской фирмы к ролику Зеленского распространил в Facebook Андрей Дзиндзя.

На эти сообщения уже отреагировали представители команды Зеленского. Они заявили, что представители Порошенко занимаются дискредитацией конкурента на выборах.

«Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только „Зе! Команда“ является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, используемого в видеороликах и других видео-и аудио-продуктах, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского», — отметили в пресс-службе кандидата.

Представители лидера президентской гонки в первом туре выборов добавили, что все претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ беспочвенны и неправомочны.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. Сегодня действующий президент согласился прийти на стадион.