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Ракурс
Представники БПП пошилися фейк про Зеленського. Фото: YouTube

Дебати кандитатів: соратники Порошенка поширили фейк про російські «ноги» ролика Зеленського (ФОТО)

4 кві 2019, 12:46
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Фейкову інформацію про відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського, де той запрошує на дебати Петра Порошенка, оприлюднили політики з оточення чинного президента.

Так, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та двоє народних депутатів від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова та Володимир Ар'єв опублікували на власних сторінках повідомлення, в яких стверджували, що корпоративні права на відеоролик Зеленського про дебати на НСК «Олімпійський» належать російській компанії Kedoo Entertainment Russia. Про це 4 квітня повідомляє «Українська правда».

Щоправда згодом Іонова та Геращенко видалили свої повідомлення. Геращенко визнала, що опублікована інформація — фейк. Наразі в Twitter доступний лише пост Ар'єва.

Раніше фейк про причетність російської фірми до ролику Зеленського поширив у Facebook Андрій Дзиндзя.

Оточення Порошенка розповсюдило фейк щодо Зеленського

Оточення Порошенка розповсюдило фейк щодо Зеленського

Оточення Порошенка розповсюдило фейк щодо Зеленського

Оточення Порошенка розповсюдило фейк щодо Зеленського

На ці повідомлення вже відреагували представники команди Зеленського. Вони заявили, що представники Порошенка займаються дискредитацією конкурента на виборах.

«Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише „Зе! Команда“ є правочинним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо-продуктах, що вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського», — зазначили у прес-служба кандидата.

Представники лідера президентських перегонів у першому турі додали, що всі претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправочинними.

Нагадаємо, 3 квітня Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Сьогодні чинний президент погодився прийти на стадіон.


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