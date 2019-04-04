Представники БПП пошилися фейк про Зеленського. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120328-debaty-kandytativ-soratnyky-poroshenka-poshyryly-feyk-pro-rosiyski-nogy-rolyka-zelenskogo-foto.html

Ракурс

Фейкову інформацію про відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського, де той запрошує на дебати Петра Порошенка, оприлюднили політики з оточення чинного президента.

Так, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та двоє народних депутатів від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова та Володимир Ар'єв опублікували на власних сторінках повідомлення, в яких стверджували, що корпоративні права на відеоролик Зеленського про дебати на НСК «Олімпійський» належать російській компанії Kedoo Entertainment Russia. Про це 4 квітня повідомляє «Українська правда».

Щоправда згодом Іонова та Геращенко видалили свої повідомлення. Геращенко визнала, що опублікована інформація — фейк. Наразі в Twitter доступний лише пост Ар'єва.

Раніше фейк про причетність російської фірми до ролику Зеленського поширив у Facebook Андрій Дзиндзя.

На ці повідомлення вже відреагували представники команди Зеленського. Вони заявили, що представники Порошенка займаються дискредитацією конкурента на виборах.

«Ми вважаємо цю інформацію черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації. Лише „Зе! Команда“ є правочинним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіо-продуктах, що вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського», — зазначили у прес-служба кандидата.

Представники лідера президентських перегонів у першому турі додали, що всі претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправочинними.

Нагадаємо, 3 квітня Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Сьогодні чинний президент погодився прийти на стадіон.