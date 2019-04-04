У Києві з’явиться вулиця Джона Маккейна. Фото: Прямий

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Вулиця Джона Маккейна з’явиться у Печерському районі Києва.

Рішення про перейменування вулиці на честь сенатора Сполучених Штатів Америки 4 квітня підтримав 71 депутат Київради. Ім’я Джона Маккейна носитиме вулиця Івана Кудрі. У міській раді наголосили, що Кудря був розвідником у під час Другої світової війни й боровся з українськими націоналістами. Про це повідомила прес-служба міської ради.

«Маккейн активно відстоював інтереси України та підтримував наше прагнення жити в сучасній, демократичній державі. Тому цілком логічно, що Київрада назвала одну з вулиць на його честь», — відмітив секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, дружина покійного політика Сінді Маккейн написала депутатам листа, в якому підтримала ініціативу перейменування вулиці.

Як відомо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер 26 серпня 2018 року на 82 році життя. Американський політик тривалий час боровся раком головного мозку, яку виявили у липні 2017 року після видалення тромбу над лівим оком.

Американський сенатор був жорстким противником зовнішньої політики Російської Федерації, критикував президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за його позицію щодо Володимира Путіна. Маккейн регулярно відвідував Україну, був у Києві під час Революції гідності, неодноразово бував у зоні АТО на Донбасі.

Нагадаємо, 3 квітня Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Проект закону про перейменування регіону 240 голосами Верховна Радапідтримала ще 7 лютого.