В Киеве появится улица Джона Маккейна. Фото: Прямий

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Ракурс

Улица Джона Маккейна появится в Печерском районе Киева.

Решение о переименовании улицы в честь сенатора Соединенных Штатов Америки 4 апреля поддержал 71 депутат Киевсовета. Имя Джона Маккейна будет носить улица Ивана Кудри. В городском совете отметили, что Кудря был разведчиком во время Второй мировой войны и боролся с украинскими националистами. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

«Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современном, демократическом государстве. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», — отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, жена покойного политика Синди Маккейн написала депутатам письмо, в котором поддержала инициативу переименования улицы.

Как известно, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа 2018 года на 82 году жизни. Американский политик долгое время боролся с болезнью — раком головного мозга, который обнаружили в июле 2017 года после удаления тромба над левым глазом.

Американский сенатор был жестким противником внешней политики Российской Федерации, критиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за его позицию в отношении Владимира Путина. Маккейн регулярно посещал Украину, был в Киеве во время Революции достоинства, неоднократно бывал в зоне АТО на Донбассе.

Напомним, 3 апреля Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Проект закона о переименовании региона 240 голосами Верховная Рада поддержала еще 7 февраля.