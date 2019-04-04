Оказать военную помощь Украине готовы не все члены НАТО. Фото: ТВ Центр

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Ракурс

Оказать военную помощь Украине, Румынии и Турции готовы не все члены НАТО. Североатлантический альянс стремительно теряет симпатию граждан европейских стран и они не хотят оказывать поддержку союзникам.

В честь 70-летия создания НАТО социологический институт YouGov провел обширный опрос среди граждан стран Европейского Союза (ЕС). Результаты были опубликованы сегодня, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Хотя большая часть немцев одобряет ст. 5 Устава ООН о военной поддержке в случае агрессии, выяснилось, что сами они принять участие в таких действиях не готовы. Так, против защиты американцев выступили 41% опрошенных и только 31% согласились вступиться за союзника. При этом защищать Германию согласились 54% опрошенных американцев и только 15% оказались против.

Защитить Турцию, если в нее вторгнется Россия, согласились только 14% немцев и 68% выступили против. Среди французов показатель несколько лучше: 48% — против и 18% — за. Великобритания оказалась более дружелюбна: там мнения разделились поровну.

Общее отношение к Альянсу также изменилось. Членство в НАТО одобряет 54% (ранее 68%) немцев, 39% (ранее 54%) французов, 66% (ранее 75%) норвежцев, 70% датчан (ранее 80%) и 59% британцев (ранее 73%). В США колебания мнения общественности по этому вопросу в пределах нескольких процентов (44% против 47%).

Ранее сообщалось, что НАТО не хочет возврата к временами холодной войны, но продолжит политику сдерживания России.