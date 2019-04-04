Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новый суперкар от McLaren. Фото: CNet

Британский автопроизводитель показал суперкар для длительных поездок (ФОТО)

4 апр 2019, 13:57
999

Автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren опубликовала новые фотографии суперкара для поездок на дальние расстояния.

Машину до сих пор прячут в камуфляжной пленке, но не скрывают настоящую форму кузова нового авто. Ожидается, что суперкар представят в мае 2019 года. Об этом сообщает Automobile.

По словам инженеров, машина уже прошла тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных уголках планеты. Испытания машины вошли в заключительную стадию.

Ожидается, что следующим тестом станет автопробег длиной 1600 км от Барселоны до офиса McLaren Technology Centre в английском Уокинге. Багажное отделение загрузят полностью, в машине поедут водитель и пассажир.

Новый суперкар от McLaren. Фото: Automobile

Новый суперкар от McLaren

Напомним, компания Mercedes-AMG (Мерседес) презентовала новый седан A35 4Matic, который построен на модульной платформе MFA и имеет полный привод. Под капот новинки установили двухлитровую «турбочетверку», выдающую 306 сил и 400 Нм крутящего момента.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше