Джокеры на выборах: комик-президент Гватемалы, клоун-мэр в Исландии и поучительная история с французским «слугой народа»

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Ракурс

Накануне второго тура выборов президента Украины, в котором действующий глава государства Петр Порошенко встретится в поединке с шоуменом Владимиром Зеленским, стоит вспомнить несколько подобных историй, которые случались во время избирательных кампаний в других странах мира.

Комики-кандидаты в президенты Франции, которые «дали заднюю»

Самым ярким примером участия комика в президентской гонке во Франции стала история популярного французского шоумена Колюша, который заявил о намерении баллотироваться на высший пост государства в 1980 году. Но Колюш не был первым представителем своей профессии, решившим податься в президенты. В 1965 году актер и юморист Пьер Дак также хотел побороться за кресло главы государства. Эта идея постепенно набирала популярность среди населения, тогда в Елисейском дворце поняли, что «шутка длится слишком долго». Советник генерала Шарля де Голля в телефонном режиме убедил Пьера Дака отказаться от авантюры, на что тот согласился.

Спустя 15 лет история повторилась. 36-летний комик — Колюш — стал одним из самых рейтинговых кандидатов на пост президента Франции. 30 октября 1980 года Колюша, которого поддерживал всемирно известный сатирическими карикатурами еженедельник Charlie Hebdo, организовал пресс-конференцию, на которой объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 1981 году. Лозунг его кампании был: «До меня Франция была разделена на две части. Теперь я сложу ее в четыре раза».

В то время лидерами гонки считались Валери Жискар д’Эстен и Франсуа Миттеран, в итоге последнему удалось дважды возглавить Францию. Изначально многие восприняли заявление комика Колюша как обычную шутку, но соцопросы продемонстрировали поддержку 16% избирателей.

«Я долго голосовал за ничто. Вы делали то же самое, голосуя, казалось бы, за разумных и компетентных людей. Теперь я предлагаю проголосовать за шута, который является политическим ничто, то есть за меня», — призвал Колюш, заявления которого были достаточно резкими, он не старался подбирать цензурные слова.

В начале 1980-х годов комик буквально купался в лучах славы. Его сценический персонаж Колюш затмевал даже таких именитых коллег по цеху как Луи де Фюнеса и Пьера Ришара. Вместе с тем, как только были обнародованы результаты соцопроса, — с шутнка и мистификаитора Колюш превратился в реальную угрозу, вызвав панику в тогдашних политиков. Комику начали поступать различные предложения, затем в ход пошли угрозы. Ходили слухи, что за Колюшем следили, в прессе появились компрометирующие факты из его жизни. Комик-кандидат оказался на минном поле. Это привело к тому, что 16 марта 1981 года он отказался от идеи баллотироваться в президенты, не предоставив каких-либо пояснений.

Стенд-ап комик — мэр исландского Рейкьявика

В 2010 году исландский стенд-ап комик без опыта в политике Йон Гнарр решил, что было бы интересно принять участие в выборах мэра Рейкьявика, столицы Исландии с населением более 120 тыс. человек (всего в стране, которая не имеет надоедливых соседей и не пребывает в состоянии войны, проживает более 340 тыс. человек).

43-летнего комика жители Рейкьявика избрали мэром «по приколу». Это был сатирический жест, реакция на политиков и финансовый кризис, пишет The Guardian.

Политическая жизнь Гнарра также стартовало с шоу на телевидении. Дебаты для комика стали провальными, но это не повлияло на симпатии его избирателей. Политсила комика со странным и простым названием «Лучшая партия», по мнению экспертов, удачно аккумулировала протестный электорат исландского населения. Логотип его партии также был пародией — картинкой из клип-арта с «наиболее уродливым шрифтом и дикой комбинацией цветов». Так Гнарр в своей книге описал выбор логотипа. Это сработало — партия взяла 34,7% на выборах, шокировав опытных политиков.

После избрания мэром Рейкьявика, финансовое состояние которого в те годы приближалось к печально известному Детройту, Гнарр не выполнил предвыборных обещаний, наоборот, повысив тарифы, уволив многих работников госсектора, объединив часть малых школ, чтобы сократить расходы на образование. Эти шаги были непопулярными, но необходимыми для города.

«Это было трудно, но все знали, что это надо сделать», — говорил Гнарр.

Известно, что во время предвыборной кампании он обещал бесплатные полотенца во всех городских бассейнах, а заняв пост градоначальника сказал, что стоит вдвое поднять цены на эту услугу (первое правило после избрания — нарушить некоторые предвыборные обещания).

Однако избиратели остались недовольными, они чувствовали себя преданными, поскольку ожидали шуток (Гнарр время от времени пытался подбодрить их, приходя на работу в губной помаде, но это не помогло).

Поведение комика в политике иногда удивляло, иногда смущало — Гнарр не только мог выйти на люди с помадой на губах, но и нагрубить представителям НАТО. Комик известен своей антинатовской позицией.

После того как Гнарр покинул пост мэра, он распустил и свою «Лучшую партию» и не исключил возвращения на телеэкраны.

Не можешь преодолеть коррупцию, просто возглавь ее: как актер стал президентом Гватемалы

На выборах президента в 2015 году в Гватемале победил бывший комедийный актер Джимми Моралес. До 2015 года он не занимал никаких выборных должностей и в течение 15 лет вместе с братом Сэмми вел сатирическое телешоу и снимался в кино.

В политику Моралес попал благодаря ультраправой партии «Фронт национального конвергенции», которая в то время нуждалась в новом лидере.

В 2015 году президентская гонка в Гватемале проходила на фоне коррупционного скандала, в котором фигурировал тогда еще действующий глава государства Отто Перес Молина. На волне протестов главным обещанием Моралеса стало искоренение коррупции. Во втором туре выборов его поддержали 68% гватемальцев, несмотря на рекордно низкую явку.

Способность Моралеса управлять страной вызывала сомнения. Его предвыборная программа насчитывала шесть страниц и мало конкретики. Однако он обещал следить с помощью GPS-устройств за учителями для уверенности, что они ходят на работу, а гватемальским школьникам планировал раздать смартфоны.

Спустя несколько лет предвыборный лозунг Моралеса «Не коррупционер и не вор» обернулся против него. Антикоррупционная комиссия под руководством ООН Cicig заподозрила его в незаконном финансировании предвыборной кампании. Также Моралеса заставили вернуть в бюджет 60 тыс. долл. незаконных «доплат за важную работу». Кроме этого, его брат и сыновья фигурируют в деле о махинациях с государственными закупками и взяточничестве.

После ряда коррупционных скандалов Моралес начал войну Антикоррупционной комиссией, которая длится до сих пор. Например, сначала некоторых иностранных сотрудников он выдворил из страны. В том числе и руководителя антикоррупционной структуры. Судебная волокита по этим решениям президента-комика еще не закончилась. Но и на этом Моралес не остановился, обнародовав решение о завершении работы Антикоррупционной комиссии ООН в одностороннем порядке. В января 2019 года Конституционный суд Гватемалы это решение заблокировал (мандат комиссии официально завершается в сентябре). Моралес пообещал больше его продолжать, а правительство отказалось гарантировать безопасность членам комиссии. Тогда ООН отозвала своих антикоррупционных представителей. Этот скандал вызвал новые протесты в Гватемале.

Сейчас Моралесу все еще удается удержаться за президентское кресло, однако уровень его поддержки обвалился с около 80% в 2016 году до около 10% по итогам 2018 года.

В течение 11 лет работы в Гватемале, комиссия ООН Cicig разоблачила порядка 680 коррупционеров, включая высших должностных лиц, бизнесменов и бюрократов. В ноябре комиссия заявила, что за время работы ей удалось ликвидировать 60 преступных сетей и добиться судебных приговоров против 310 человек. Комиссия принимала участие в расследованиях, которые заставили бывшего вице-президента и экс-президента покинуть свои посты. Теперь на очереди комик-президент Моралес, во время предвыборной гонки обещавший гватемальцам преодолеть коррупцию.