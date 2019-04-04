Новий суперкар від McLaren. Фото: CNet

https://racurs.ua/ua/n120332-brytanskyy-avtovyrobnyk-pokazav-superkar-dlya-tryvalyh-poyizdok-foto.html

Ракурс

Автомобілебудівна компанія із Великої Британії McLaren опублікувала нові фотографії суперкара для поїздок на далекі відстані.

Машину досі ховають у камуфляжній плівці, але не приховується справжня форма кузова нового авто. Очікується, що суперкар представлять в травні 2019 року. Про це повідомляє Automobile.

За словами інженерів, машина вже пройшла тисячі кілометрів випробувань спекою і холодом у різних куточках планети. Випробування машини увійшли в заключну стадію.

Очікується, що наступним тестом стане автопробіг довжиною 1600 км від Барселони до офісу McLaren Technology Centre в англійському Уокінгу. Багажне відділення завантажать повністю, в машині поїдуть водій та пасажир.

Нагадаємо, компанія Mercedes-AMG (Мерседес) презентувала новий седан A35 4Matic, який побудований на модульній платформі MFA та має повний привід. Під капот новинки встановили дволітрову «турбочетвірку», що видає 306 сил та 400 Нм крутного моменту.