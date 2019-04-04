Надати військову допомогу Україні готові не всі члени НАТО. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n120333-nadaty-viyskovu-dopomogu-ukrayini-gotovi-ne-vsi-chleny-nato.html

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Надати військову допомогу Україні, Румунії та Туреччині готові не всі члени НАТО. Північноатлантичний альянс стрімко втрачає симпатію громадян європейських країн і вони не хочуть надавати підтримку союзникам.

На честь 70-річчя створення НАТО соціологічний інститут YouGov провів масштабне опитування громадян країн Європейського Союзу (ЄС). Його підсумки були опубліковані сьогодні, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Хоча велика частина німців схвалює ст. 5 Статуту ООН про військову підтримку в разі агресії, виявилося, що вони самі взяти участь у таких діях не готові. Так, проти захисту американців виступили 41% опитаних і лише 31% погодились заступитися за союзника. При цьому захищати Німеччину погодилися 54% опитаних американців і тільки 15% виявилися проти.

Захистити Туреччину, якщо в неї вторгнеться Росія, погодилися тільки 14% німців і 68% виступили проти. Серед французів показник дещо краще: 48% — проти та 18% — за. Велика Британія виявилася більш дружелюбною: там думки розділилися порівну.

Загальне ставлення до Альянсу також змінилося. Членство в НАТО схвалюють 54% (раніше 68%) німців, 39% (раніше 54%) французів, 66% (раніше 75%) норвежців, 70% данців (раніше 80%) і 59% британців (раніше 73%). У США ситуація похитнулася в межах декількох відсотків (44% проти 47%).

Раніше повідомлялося, що НАТО не хоче повернення до часів холодної війни, але продовжить політику стримування Росії.