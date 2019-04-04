Не Притула і не Скрипін: названо ім’я ймовірного модератора дебатів Порошенка і Зеленського / Фото: ВВС

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Дебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського, ймовірно, модеруватиме журналіст Павло Казарін. Про це сьогодні повідомив очільник Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

Дебати, які транслюватиме суспільний мовник 19 квітня о 20.00, вестимуть Казарін та Мирослава Барчук. Таку інформацію «Громадському» повідомив сам Казарін, додавши, що йдеться саме про офіційні дебати кандидатів у президенти перед другим туром.

«Ми не знаємо, чи будуть дебати на „Олімпійському“ вважатися дебатами. Ми не знаємо, на який день їх призначать», — зазначив Казарін.

Водночас на Facebook-сторінці Аласанії з’явилося повідомлення про те, що НСТУ підготується до проведення публічної дискусії Порошенка-Зеленського, а також проведе попередні переговори зі штабами кандидатів.

Відомо, що Павло Казарін — український журналіст родом з Криму, співпрацював з виданнями «Slon.ru», «Радіо Свобода», «24», «Нова газета» та Московський центр Карнегі. Він модерував попередні дебати на «Суспільному».

Також зауважимо, що на кримськотатарському телеканалі ATR щочетверга виходила програма «#їхтребадебати», модератором якої виступав Роман Скрипін. Це була програма у форматі політичних дебатів. Раніше у соцмережах також ширився тег #їхтребадебати із закликом до Скрипіна модерувати дебати кандидатів у президенти.

Окрім цього, подібні заклики лунали й до ще одного українського телеведучого — Сергія Притули. Сам Притула не відмовлявся стати модератором дебатів, й жартома оприлюднив свій концертний графік, зазначивши, коли він може виступити у ролі ведучого публічної дискусії.

Нагадаємо, НСТУ 5 квітня проведе установчу зустріч з представниками штабів Порошенка та Зеленського щодо дебатів. Дебати відбудуться 19 квітня о 20.00−21.00.

Вчора Зеленський запросив Порошенка на дебати, але висунув свої умови. Кандидати мають пройти медичну експертизу, всі ЗМІ повинні мати доступ до дискусії, а Порошенко повинен визнати, що йде на дебати з кандидатом у президенти, а не маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського.

Порошенко заявив, що погоджується на умову Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні «Олімпійський». У відповідь в штабі шоумена зазначили, що тепер чекають вибачень від чинного глави держави.

Сьогодні Порошенко запропонував Зеленському разом пройти медичну експертизу у медпункті стадіону «Олімпійський» в межах підготовки до дебатів.