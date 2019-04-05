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Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським

Аналізи, дебати і Юля-секундант: як соцмережі жартують над епічним двобоєм Порошенка та Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

5 кві 2019, 15:20
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Вибори президента України дедалі більше нагадають політичне ток-шоу за участі «зеленого» кандидата-шоумена Володимира Зеленського та чинного глави держави, представника «старої гвардії» українських політиків Петра Порошенка.

Порошенко vs Зеленський / Фото: Facebook "Процишин офіційний"

Для тих, хто не слідкував за політичною сагою, коротко переповідаємо зміст попередніх серій: після голосування 31 березня у першому турі виборів визначилися два фаворити — Зеленський та Порошенко. І, якщо до Дня сміху, 1 квітня, події розвивалися більш-менш прогнозовано, то з наближенням фіналу сценарій політичної саги почав набирати несподіваних, яскравих, емоційних обертів. В хід пішли гучні заяви, виклики на дебати, «стрілки» у медпункті, аналізи, кров, алкоголь, наркотики, розпач, страх, ненависть та ферми ботів… Активізувало цей процес питання необхідності проведення публічної дискусії політиків — дебатів.

Дебати Порошенка та Зеленського

Отже, у попередніх серіях:

Спочатку Володимир Зеленський запросив свого конкурента по президентських перегонах Петра Порошенка на стадіонні дебати, але висунув свої умови. Шоумен забажав медичної експертизи, доступу усіх ЗМІ до дискусії, а також визнання Порошенком Зеленського як кандидата у президенти, а не маріонетки олігарха Ігоря Коломойського.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

4 квітня Порошенко погодився провести дебати на стадіоні «Олімпійський». У відповідь в штабі шоумена зазначили, що тепер ще чекають вибачень від глави держави.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Тоді Порошенко запропонував Зеленському «бути мужиком» і разом пройти медичну експертизу в олімпійському медпункті. У команді «Зе» цю пропозицію відкинули.

5 квітня обидва кандидати здали аналізи — Порошенко поїхав у медпункт на «Олімпійському», а Зеленський — пройшов медекспертизу в лабораторії «Євролаб». В оточенні чинного глави держави засумнівалися у незалежності цієї лабораторії.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook "Сінево"

Потім стало відомо, що експрес-тест не виявив у крові Порошенка психоактивних речовин — алкоголю чи наркотиків.

Також у четвер Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати модератором майбутніх дебатів перед другим туром голосування. Кандидатура Тимошенко викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook “Процишин офіційний”

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Раніше повідомлялося, що ведучими дебатів, ймовірно, будуть журналісти «Суспільного телебачення» Павло Казарін та Мирослава Барчук. Водночас, у Facebook також широко обговорювалися кандидатури Романа Скрипіна та Сергія Притули. Зокрема, ширився тег #їхтребадебати із закликом до Скрипіна модерувати дебати кандидатів у президенти. А Притула навіть жартома оприлюднив свій концертний графік, зазначивши, коли він може виступити у ролі ведучого публічної дискусії.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook “Процишин офіційний”

Також нагадаємо, що в. о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, що для підтвердження, чи вживає людина наркотики або алкоголь, критично важливим є спосіб перевірки аналізів.

«Це має бути тривалий процес дослідження (2−3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-смужки, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником», — написала Супрун у Facebook.

Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським / Фото: Facebook

Найсучасніше обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету: там аналізують сечу, волосся, нігті та кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються.

«Якщо людина регулярно (1−2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить», — додає Супрун.

Нагадаємо, дебати Порошенка та Зеленського, які транслюватиме суспільний мовник, повинні розпочатися 19 квітня о 20.00. Зауважимо, що сьогодні заступник гендиректора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов заявив, що звернення щодо квитків на дебати у спорткомплексі надходять навіть від іноземців, переважно мешканців Британії та Німеччини.

«Всі хочуть потрапити, всі просять забронювати — звичайні громадяни України, публічні люди. Зокрема, й надходять запити з-за кордону від людей, які готові купити квитки, приїхати, щоб відвідати дебати», — каже Анісімов.

Також шахраї вже почали публікувати оголошення про продаж квитків на президентські дебати Порошенка і Зеленського. Їх вартість оцінена у 200 грн.

Квитки на дебати Порошенка та Зеленського

Фінал політичного ток-шоу — голосування у другому турі виборів — заплановано на 21 квітня. У ніч на 22 квітня українцям представлять піратську версію фінальної серії — результати екзит-полів, а згодом ЦВК оприлюднить й офіційного переможця президентського двобою.

Деякі дописувачі жартують, що будь-які президентські дебати мають стартувати так:

Не забуваймо, що «шоу повинно тривати», принаймні, до 22 квітня. А там й до прем'єри нового серіалу — парламентських виборів — рукою подати.

Джерело: Ракурс


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