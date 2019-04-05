Гумор на виборах: як соцмережі жартують над Порошенком та Зеленським

https://racurs.ua/ua/n120375-analizy-debaty-ta-vybory-vybuhova-reakciya-socmerej-na-batl-poroshenka-ta-zelenskogo-foto-video.html

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Вибори президента України дедалі більше нагадають політичне ток-шоу за участі «зеленого» кандидата-шоумена Володимира Зеленського та чинного глави держави, представника «старої гвардії» українських політиків Петра Порошенка.

Для тих, хто не слідкував за політичною сагою, коротко переповідаємо зміст попередніх серій: після голосування 31 березня у першому турі виборів визначилися два фаворити — Зеленський та Порошенко. І, якщо до Дня сміху, 1 квітня, події розвивалися більш-менш прогнозовано, то з наближенням фіналу сценарій політичної саги почав набирати несподіваних, яскравих, емоційних обертів. В хід пішли гучні заяви, виклики на дебати, «стрілки» у медпункті, аналізи, кров, алкоголь, наркотики, розпач, страх, ненависть та ферми ботів… Активізувало цей процес питання необхідності проведення публічної дискусії політиків — дебатів.

Отже, у попередніх серіях:

Спочатку Володимир Зеленський запросив свого конкурента по президентських перегонах Петра Порошенка на стадіонні дебати, але висунув свої умови. Шоумен забажав медичної експертизи, доступу усіх ЗМІ до дискусії, а також визнання Порошенком Зеленського як кандидата у президенти, а не маріонетки олігарха Ігоря Коломойського.

4 квітня Порошенко погодився провести дебати на стадіоні «Олімпійський». У відповідь в штабі шоумена зазначили, що тепер ще чекають вибачень від глави держави.

Тоді Порошенко запропонував Зеленському «бути мужиком» і разом пройти медичну експертизу в олімпійському медпункті. У команді «Зе» цю пропозицію відкинули.

5 квітня обидва кандидати здали аналізи — Порошенко поїхав у медпункт на «Олімпійському», а Зеленський — пройшов медекспертизу в лабораторії «Євролаб». В оточенні чинного глави держави засумнівалися у незалежності цієї лабораторії.

Потім стало відомо, що експрес-тест не виявив у крові Порошенка психоактивних речовин — алкоголю чи наркотиків.

Також у четвер Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати модератором майбутніх дебатів перед другим туром голосування. Кандидатура Тимошенко викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Раніше повідомлялося, що ведучими дебатів, ймовірно, будуть журналісти «Суспільного телебачення» Павло Казарін та Мирослава Барчук. Водночас, у Facebook також широко обговорювалися кандидатури Романа Скрипіна та Сергія Притули. Зокрема, ширився тег #їхтребадебати із закликом до Скрипіна модерувати дебати кандидатів у президенти. А Притула навіть жартома оприлюднив свій концертний графік, зазначивши, коли він може виступити у ролі ведучого публічної дискусії.

Також нагадаємо, що в. о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, що для підтвердження, чи вживає людина наркотики або алкоголь, критично важливим є спосіб перевірки аналізів.

«Це має бути тривалий процес дослідження (2−3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-смужки, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником», — написала Супрун у Facebook.

Найсучасніше обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету: там аналізують сечу, волосся, нігті та кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються.

«Якщо людина регулярно (1−2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить», — додає Супрун.

Нагадаємо, дебати Порошенка та Зеленського, які транслюватиме суспільний мовник, повинні розпочатися 19 квітня о 20.00. Зауважимо, що сьогодні заступник гендиректора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов заявив, що звернення щодо квитків на дебати у спорткомплексі надходять навіть від іноземців, переважно мешканців Британії та Німеччини.

«Всі хочуть потрапити, всі просять забронювати — звичайні громадяни України, публічні люди. Зокрема, й надходять запити з-за кордону від людей, які готові купити квитки, приїхати, щоб відвідати дебати», — каже Анісімов.

Також шахраї вже почали публікувати оголошення про продаж квитків на президентські дебати Порошенка і Зеленського. Їх вартість оцінена у 200 грн.

Фінал політичного ток-шоу — голосування у другому турі виборів — заплановано на 21 квітня. У ніч на 22 квітня українцям представлять піратську версію фінальної серії — результати екзит-полів, а згодом ЦВК оприлюднить й офіційного переможця президентського двобою.

Деякі дописувачі жартують, що будь-які президентські дебати мають стартувати так:

Не забуваймо, що «шоу повинно тривати», принаймні, до 22 квітня. А там й до прем'єри нового серіалу — парламентських виборів — рукою подати.