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Андрей Доманский, фото: YouTube

Незаконная приватизация коммунальной собственности: прокуратура сообщила подозрение адвокату Вышинского

5 апр 2019, 15:43
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила подозрение в совершении уголовных преступлений Андрею Доманскому — адвокату обвиняемого в государственной измене главного редактора издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Доманского подозревают в причастности к незаконной приватизации коммунальной собственности Киева, осуществленной группой лиц в пользу оффшорной компании. Позже эту собственность продали резиденту Украины, сообщает агентство «Укриноформ» со ссылкой на представителя ГПУ Андрея Лысенко.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Петра Сагайдачного, 25 — на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев». Его отчуждение было осуществлено в 2013 году.

Напомним, в январе этого года в доме и офисе Доманского в Киеве правоохранители проводили обыски. В то время Доманский отбывал в Херсоне, где происходило одно из слушаний по делу Вышинского. Во время обыска защиту прав Доманского осуществляли представители Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области.


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