Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты «Нептун». Фото: Главред

В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты «Нептун» (ВИДЕО)

5 апр 2019, 15:51
999

В Одесской области провели испытания новых крылатых ракет «Нептун», которые произведены украинскими оборонными предприятиями.

Ракеты будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ). Сегодня военные испытали корабельные ракеты, ракеты береговой обороны и вооружение, которое смогут использовать сухопутные войска. Об этом сообщает действующий президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter.

В новых украинских ракетах удалось увеличить радиус и обеспечить использование высокоточного вооружения. Ракеты «Нептун» также оборудованы более мощной боевой частью.

Испытания проходили с участием курсантов, проходящих подготовку по освоению новой техники. Это делается чтобы сократить период, который позволяет боевое использование, в случае усиления агрессии со стороны России. На испытания также были приглашены военные атташе стран-партнеров.

Порошенко отмечает, что в рамках испытаний противник пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, что создает реальные условия боевого использования.

Новые ракеты, согласно приказу президента, передадут на вооружение ВС Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине успешно испытали турецкие боевые дроны Bayraktar.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше