В Одесской области прошли испытания новой крылатой ракеты «Нептун». Фото: Главред

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Ракурс

В Одесской области провели испытания новых крылатых ракет «Нептун», которые произведены украинскими оборонными предприятиями.

Ракеты будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ). Сегодня военные испытали корабельные ракеты, ракеты береговой обороны и вооружение, которое смогут использовать сухопутные войска. Об этом сообщает действующий президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter.

В новых украинских ракетах удалось увеличить радиус и обеспечить использование высокоточного вооружения. Ракеты «Нептун» также оборудованы более мощной боевой частью.

Испытания проходили с участием курсантов, проходящих подготовку по освоению новой техники. Это делается чтобы сократить период, который позволяет боевое использование, в случае усиления агрессии со стороны России. На испытания также были приглашены военные атташе стран-партнеров.

Порошенко отмечает, что в рамках испытаний противник пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, что создает реальные условия боевого использования.

Новые ракеты, согласно приказу президента, передадут на вооружение ВС Украины в кратчайшие сроки.

Усі складові та комплектуючі комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей «Нептун» вироблені на українських оборонних підприємствах. Черговий етап випробування пройшов успішно. pic.twitter.com/g0YUXzd90B — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине успешно испытали турецкие боевые дроны Bayraktar.