Метровые снежные сугробы намело в горах в Италии и Швейцарии. Фото: LIGA.net

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Среди весны в Италии, Швейцарии и Франции выпал снег. В результате снегопадов, продолжавшихся почти двое суток, в горных районах этих стран намело метровые сугробы.

В Италии пострадал от снегопадов район Пьемонт, в других регионах страны прошли осадки в виде дождя, сообщает Euronews.

В горных районах Швейцарии также выпало много снега. Из-за непогоды заблокировано движение по автостраде А2. Указанная дорога ведет к трансальпийскому тоннелю, который из-за метелей также закрыт. Высота снежного покрова здесь достигает 70 см.

Неожиданные снегопады отразились и на движении транспорта: в женевском аэропорту задерживаются десятки рейсов, также было прекращено движение автобусов.

В некоторых горных районах высота снежного покрова достигает 100 см. Сейчас большинство горнолыжных курортов во Франции, Италии и Швейцарии работают частично или закрыты. В итальянском регионе Монте-Роза, французском Орони и швейцарском Бельвальди высокий уровень снеголавинной опасности.