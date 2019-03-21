Лыжник снял стихийное явление камерой на шлеме

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Ракурс

Лыжник снял схождение лавины с помощью экшн-камеры на шлеме. Инцидент произошел на популярном австрийском курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг.

Горнолыжники катались вне трассы. Несколько человек подъехали к краю склона. Трое из них начали спуск, а другие ждали своей очереди. Внезапно мощный пласт снега, на котором стояли лыжники, провалился под их весом.

Лавина покатилась вниз по склону, сбивая людей с ног. Камера успела снять и несколько секунд падения автора видео, пока тот полностью не оказался под снегом.

Один из очевидцев происшествия объяснил, что горнолыжники не осознавали, как сильно давят на снег. После схода лавины началась паника, поскольку было непонятно, сколько людей оказались под снегом. Из снежной ловушки туристов извлекли спасатели и жертв удалось избежать.

СМИ сообщали, что в 2019 году горные районы Европы засыпало рекордное количество снега. Это вызвало повышенную опасность схода лавин. В течение одной недели в марте сложные погодные условия и стихийные бедствия в горах забрали 17 жизней.

«Ракурс» сообщал о случае, который произошел на горнолыжном курорте в Швейцарии. Здесь в результате схода лавины до 12-ти человек оказались в снежной ловушке. На месте инцидента работали более 200 спасателей, поисковые собаки и восемь вертолетов. К спасательным работам привлекали солдат и преподавателей местной лыжной школы.