За свої «послуги» посадовці брали від 300 до 1 тис. дол. США, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/ua/n120387-posadovci-kmda-nalagodyly-systematychne-otrymannya-habariv-vid-osib-iz-invalidnistu-sbu-foto.html

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Посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) налагодили механізм систематичного отримання хабарів від осіб з групою інвалідністю.

Неправомірну вигоду завідувач та головний спеціаліст сектору з питань забезпечення засобами реабілітації отримували за надання дозволів на забезпечення осіб із інвалідністю легковими автомобілями на пільгових умовах, повідомляє прес-центр СБУ.

За ці «послуги» посадовці брали від 300 до 1 тис. дол. США за один дозвіл.

Під час отримання 300-доларового хабара від киянина із другою безстроковою групою інвалідності правоохоронці їх затримали.

За фактом одержання хабара (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), відкрите кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12-ти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим.

Нагадаємо, влітку 2017 року одного з чиновників КМДА затримали за отримання хабара на суму 90 тис. грн. За цю суму корупціонер обіцяв посприяти у призначенні на посаду директора одного із загальноосвітніх навчальних закладів.