На Закарпатті чоловіка на смерть засипало сміттям. Фото: tagweb

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Ракурс

На Закарпатті на території сміттєзвалища загинув чоловік. Він і його товариші копали яму в пошуках металобрухту, коли їх раптово засипало сміттям. Трагічний інцидент трапився вчора близько 17.00 на вулиці Шпитальній.

За попередньою інформацією, коли жителі Самбіра змогли самотужки вибратися, вони почали розкопувати свого товариша. З-під завалу його дістали без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронці передали тіло 45-річного чоловіка на судмедекспертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»)

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування і намагаються встановити обставини трагічної загибелі особи.

Раніше повідомлялося, що в Африці днями чоловік загинув, коли намагався перепити друга. За словами бармена закладу, він чув, як робітники домовилися пити до тих пір, поки один з них не впаде.