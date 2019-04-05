Владимир Зеленский, фото: ТСН

https://racurs.ua/n120392-zelenskiy-pospeshil-obnarodovat-rezultaty-analizov-polzovateli-vozmutilis-iz-za-nesootvetstviya.html

Ракурс

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов, которые он сегодня утром сдавал в расположенной в Киеве лаборатории Eurolab.

Выводы лаборатории относительно анализов опубликованы на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.

Впрочем, пользователи сразу заметили некоторое несоответствие — несмотря на то, что Зеленский публично сдавал анализы утром, отказавшись от предложения президента Украины Петра Порошенко сделать это вместе с ним в медпункте стадиона «Олимпийский», датой взятия материалов почему-то было указано 2 апреля, то есть — три дня назад.

После появления соответствующих вопросов от обескураженных пользователей соцсети, дату в документе оперативно исправили. Об этом свидетельствует история исправлений страницы.

Позже пользователи соцсети заметили, что это другой документ — не совпадают подписи и печати.

Напомним, в анализах Порошенко медики следов алкоголя и наркотиков не нашли.