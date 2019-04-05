Справу судді, затриманого на хабарі 30 тис. грн, розгляне суд. Фото: ИноСМИ

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Справу судді, затриманого на хабарі 30 тис. грн, розгляне суд. Обвинувальний акт у цій справі було направлено до Придніпровського районного суду Черкас сьогодні, 5 квітня.

Суддю апеляційної інстанції підозрюють у зловживанні впливом, що передбачається ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Наразі розслідування по цій справі завершено, матеріали кримінального провадження надано для ознайомлення стороні захисту ще 21 лютого.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року співробітники НАБУ та Служби безпеки України викрили суддю на отриманні хабара розміром 30 тис. грн. За ці кошти суддя обіцяв вплинути на суддів одного з районних суддів Черкаської області, щоб вони не притягували до відповідальності водія за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.