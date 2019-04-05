В суде рассмотрят дело служителя Фемиды, которого НАБУ поймало на взятке. Фото: ИноСМИ

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Дело судьи, задержанного на взятке 30 тыс. грн, рассмотрит суд. Обвинительный акт по этому делу был направлен в Приднепровский районный суд Черкасс сегодня, 5 апреля.

Судью апелляционной инстанции подозревают в злоупотреблении влиянием, предусмотренное ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Расследование по этому делу завершено, материалы уголовного производства предоставлены для ознакомления стороне защиты еще 21 февраля.

Напомним, в конце августа 2018 года сотрудники НАБУ и Службы безопасности Украины разоблачили судью в получении взятки в размере 30 тыс. грн. За эти средства судья обещал повлиять на судей одного из районных судей Черкасской области, чтобы они не привлекали к ответственности водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.