Выборы-2019: место голосования перед вторым туром можно изменить до 15 апреля

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120469-vybory-2019-mesto-golosovaniya-pered-vtorym-turom-mojno-izmenit-do-15-aprelya.html

Ракурс

Место голосования во втором туре президентских выборов можно изменить до 15 апреля. Об этом на своей странице в Твиттере заявил министр юстиции Павел Петренко.

Для участия в процессе волеизъявления во втором туре выборов процедуру временного изменения места голосования обязательно нужно пройти еще раз.

Сделать это можно, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей по месту пребывания в день выборов, расположенный рядом избирательный участок или по адресу регистрации.

Кроме того, Петренко отмечает, что до 18 апреля включительно у граждан Украины есть возможность обратиться с иском об уточнении списка избирателей. Для этого гражданам нужно обращаться в местный общий суд по месту нахождения избирательного участка, на котором планируется проголосовать.

Голосование во втором туре президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) недавно объявила официальные результаты первого тура выборов президента и приняла решение о внесении в бюллетень фамилий двух кандидатов. Во второй тур вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.