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Ракурс
“За Зеленского”: в Раде появилось новое межфракционное объединение / Фото: spektrnews.in.ua

«За Зеленского»: в Раде появилось новое межфракционное объединение (ВИДЕО)

8 апр 2019, 12:35
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Межфракционное объединение «За Зеленского» создали в Верховной Раде. Об этом сегодня во время согласительного совета заявил нардеп Виталий Куприй.

Следует отметить, что парламентарий в начале заседания согласительного совета начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко, пытаясь зачитать объявление. Геращенко отключила свой микрофон, поэтому на трансляции слышны лишь обрывки фраз.

9−12 апреля народные депутаты будут работать в стенах Рады. В частности, они должны завершить рассмотрение законопроекта об украинском языке. В понедельник, 8 апреля, парламентарии традиционно собрались на согласительный совет, чтобы спланировать пленарные заседания Рады на эту неделю.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что его дебаты с Петром Порошенко на «Олимпийском» состоятся в пятницу, 19 апреля. 3 апреля шоумен пригласил действующего главу государства на «Олимпийский» для проведения дебатов. На следующий день Порошенко согласился. Оба кандидата уже прошли соответствующее медицинское обследование.

Источник: Ракурс


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