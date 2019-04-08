“За Зеленского”: в Раде появилось новое межфракционное объединение / Фото: spektrnews.in.ua

https://racurs.ua/n120468-za-zelenskogo-v-rade-poyavilos-novoe-mejfrakcionnoe-obedinenie-video.html

Ракурс

Межфракционное объединение «За Зеленского» создали в Верховной Раде. Об этом сегодня во время согласительного совета заявил нардеп Виталий Куприй.

Следует отметить, что парламентарий в начале заседания согласительного совета начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко, пытаясь зачитать объявление. Геращенко отключила свой микрофон, поэтому на трансляции слышны лишь обрывки фраз.

9−12 апреля народные депутаты будут работать в стенах Рады. В частности, они должны завершить рассмотрение законопроекта об украинском языке. В понедельник, 8 апреля, парламентарии традиционно собрались на согласительный совет, чтобы спланировать пленарные заседания Рады на эту неделю.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что его дебаты с Петром Порошенко на «Олимпийском» состоятся в пятницу, 19 апреля. 3 апреля шоумен пригласил действующего главу государства на «Олимпийский» для проведения дебатов. На следующий день Порошенко согласился. Оба кандидата уже прошли соответствующее медицинское обследование.