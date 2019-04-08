“За Зеленського”: в Раді з’явилося нове міжфракційне об’єднання / Фото: spektrnews.in.ua

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Міжфракційне об'єднання «За Зеленського» створили у Верховній Раді. Про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив нардеп Віталій Купрій.

Варто зауважити, що парламентар на початку засідання погоджувальної ради почав перебивати першого віце-спікера Ірину Геращенко, намагаючись зачитати оголошення. Геращенко відключила свій мікрофон, тому на трансляції чути лише уривки фраз.

9−12 квітня народні депутати працюватимуть у стінах Ради. Зокрема, вони мають завершити розгляд законопроекту щодо української мови. У понеділок, 8 квітня, парламентарі традиційно зібралися на погоджувальну раду, щоб спланувати пленарні засідання Ради на цей тиждень.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше сьогодні заявив, що його дебати з Петром Порошенком на «Олімпійському» відбудуться у п’ятницю, 19 квітня. 3 квітня шоумен запросив чинного главу держави на «Олімпійський» для проведення дебатів. Наступного дня Порошенко погодився. Обидва кандидати вже пройшли відповідне медичне обстеження.