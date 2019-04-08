Зеленський заявив, що чекатиме Порошенка та «Олімпійському» 19 квітня. Фото: 112 Україна

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що його дебати з Петром Порошенком на «Олімпійському» відбудуться у п’ятницю, 19 квітня.

Ця дата проведення дебатів відрізняється від тієї, що назвав вчора президент Порошенко. Відеозверненням із оголошенням дати проведення дебатів Зеленський оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

«19 квітня на „Олімпійському“ відбудуться мої дебати із Порошенком, де я зможу поставити йому будь-яке питання», — заявив кандидат.

Шоумен відзначив, що планує дізнатися у чинного глави держави те, коли за ґрати потраплять фігуранти справи щодо розкрадання в «Укроборонпромі». Також Зеленський запропонував українцям надсилати в коментарях запитання до гаранта, пообіцяв їх озвучити Порошенку на дебатах.

Як відомо, 3 квітня переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський запросив чинного главу держави Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Наступного дня чинний президент заявив, що погоджується прийти на стадіон для зустрічі з опонентом. Обидва кандидати вже пройшли відповідне медичне обстеження.

Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів на стадіоні повинні відбутися 14 квітня. Чинний глава держави також назвав час початку дебатів — 19.00 або 20.00.