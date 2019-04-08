Місце інциденту, фото: Національна поліція

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В Ясинуватському районі Донецької області під час прибирання на кладовищі на невстановленому вибуховому предметі підірвалася 54-річна жінка.

Інцидент стався поблизу лінії розмежування в селі Верхньоторецьке, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У постраждалої жінки — осколкові поранення тулубу та голови. Її госпіталізували до лікарні міста Торецька, де надали необхідну допомогу. Наразі постраждала вже в себе вдома.

Зазначається, що вибух пролунав, коли жінка потягнула штучні квіти з однієї з могил.

Обставини інциденту встановлюються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12-ти років.

Нагадаємо, в липні минулого року на окупованій частині Донбасу поблизу лінії зіткнення підірвалася група підлітків. Вибуховий пристрій було встановлено на місцевому кладовищі поблизу могили їхнього товариша. Внаслідок інциденту двоє осіб загинули. В Міноборони України тоді зазначали, що поблизу лінії зіткнення спостерігається хаотичне мінування місцевості бойовиками.