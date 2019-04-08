Место инцидента фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n120466-jitelnica-doneckoy-oblasti-podorvalas-na-vzryvnom-ustroystve-vo-vremya-uborki-na-kladbische-foto.html

Ракурс

В Ясиноватском районе Донецкой области во время уборки на кладбище на неустановленном взрывном предмете подорвалась 54-летняя женщина.

Инцидент произошел вблизи линии разграничения в селе Верхнеторецкое, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

У пострадавшей женщины — осколочные ранения туловища и головы. Ее госпитализировали в больницу города Торецка, где оказали необходимую помощь. Сейчас пострадавшая уже у себя дома.

Отмечается, что взрыв прогремел, когда женщина потянула искусственные цветы с одной из могил.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12-ти лет.

Напомним, в июле прошлого года на оккупированной части Донбасса вблизи линии соприкосновения подорвалась группа подростков. Взрывное устройство было установлено на местном кладбище вблизи могилы их товарища. В результате инцидента два человека погибли. В Минобороны Украины тогда отмечали, что вблизи линии соприкосновения наблюдается хаотичное минирование местности боевиками.