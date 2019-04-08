Игоря Павловского могут выпустить из СИЗО. Фото: Молодий буковинець

https://racurs.ua/n120465-figuranta-dela-ob-ubiystve-gandzuk-pavlovskogo-hotyat-vypustit-pod-domashniy-arest-aktivisty.html

Ракурс

Подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому суд 8 апреля планирует изменить меру пресечения.

Фигуранту уголовного дела изменять содержание под стражей на домашний арест. Об этом сегодня суд будут просить адвокаты подозреваемого, говорится на странице сообщества «Кто заказал Екатерину Гандзюк» в Facebook.

Активисты подозревают, что Павловского заставляют изменить показания представители председателя Херсонского облсовета Владислава Магнера. Или же фигуранта дела планируют «убить и списать все на плохое состояние здоровья».

Игоря Павловского, которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк, 12 ноября 2018 года суд арестовал без альтернативы залога.

Кроме того, активисты инициативы «Кто заказал убийство Гандзюк» отмечают, что адвокаты Владислава Мангера пытаются вывести адвоката семьи Гандзюк из процесса. Активисты убеждают, что адвокат Андрей Левковец обвиняет защитника потерпевших и друзей погибшей активистки в том, что они не присутствовали на заседании по рассмотрению дела о продлении срока отстранения Мангера от должности.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, 6 апреля председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, который тоже может быть причастным к гибели активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке.