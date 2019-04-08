Владимир Зеленский, фото: «Громадське телебачення»

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Ракурс

Выхолащивание дебатов элементами шоу может неприятно удивить около трети избирателей кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.

Для этих избирателей важны идеи кандидата. Об этом в материале для издания «Украинская правда» отмечает аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

Если дебаты будут бессодержательными, это может привести к оттоку голосов Зеленского. Однако это не гарантирует, что эти голоса получит его оппонент — действующий президент Петр Порошенко, отмечают социологи.

Отмечается, что значительным препятствием для увеличения рейтинга Порошенко является его значительный антирейтинг. Согласно социологическим исследованиям, по состоянию на начало-середину марта почти половина опрошенных заявляли, что не планируют голосовать за него ни в коем случае.

В то же время социологи отмечают, что дебаты, проведение которых является одной из основных тем информационной повестки последней недели, не гарантируют решающего преимущества ни для одного из участников второго тура президентских выборов. Однако могут заставить избирателей задуматься над тем, какая из альтернатив является для них более неприемлемой.

Так, Зеленский может попытаться апеллировать к избирателям Юлии Тимошенко, подавая свою победу на выборах как возмездие Порошенко за ее поражение в первом туре, по результатам которого лидер «Батькивщины» заняла третье место.

В то же время Порошенко может попытаться убедить избирателей других кандидатов, получивших значительную поддержку в первом туре, — лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, бывшего главы СБУ Игоря Смешко и даже электорат бывших представителей «Партии Регионов» Юрия Бойко и Александра Вилкула, что неопытный в вопросах безопасности и экономики президент представляет угрозу стабильности в Украине.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии недавно рассказали, где именно должны проходить дебаты между Порошенко и Зеленским.