Дебаты на стадионе: Центризбирком среагировал на выбор места дебатов. Фото: УНИАН

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Ракурс

Официальные дебаты двоих кандидатов в президенты Украины должны пройти в телестудии Общественного телевидения. Место проведения дебатов избрано постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно постановлению от 5 мая 2014 года № 472, дебаты должны финансироваться государственным бюджетом и проходить в студии Общественного телевидения. В постановлении указан старый адрес студии — ул. Мельникова (ул. Юрия Ильенко), однако все остальные пункты постановления не утратили своей законной силы. Об этом сообщает председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает «РБК-Украина».

Средства на проведение этих теледебатов были заложены в государственный бюджет еще в прошлом году. Этот нюанс играет огромную роль, так как распоряжаться средствами под эти цели может только Центризбирком, а сами дебаты являются частью избирательного процесса.

Как известно, ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Алассания встретился с представителями штаба Порошенко для обсуждения деталей дебатов.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня официально объявили результаты выборов в президенты Украины, а также было принято постановление о проведении второго тура выборов.