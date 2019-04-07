Дебати на стадіоні: Центрвиборчком зреагував на вибір місця дебатів. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n120448-debaty-na-stadioni-centrvyborchkom-zreaguvav-na-vybir-miscya-debativ.html

Ракурс

Офіційні дебати двох кандидатів в президенти України повинні пройти в телестудії Суспільного телебачення. Місце проведення дебатів обрано постановою Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Згідно з постановою від 5 травня 2014 року № 472, дебати повинні фінансуватися державним бюджетом і проходити в студії Суспільного телебачення. У постанові вказано стару адресу студії — вул. Мельникова (вул. Юрія Іллєнка), проте всі інші пункти постанови не втратили своєї законної сили. Про це повідомляє голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає «РБК-Україна».

Кошти на проведення цих теледебатів були закладені в державний бюджет ще минулого року. Цей нюанс грає величезну роль, так як розпоряджатися коштами під ці цілі може тільки Центрвиборчком, а самі дебати є частиною виборчого процесу.

Як відомо, раніше глава Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія зустрівся з представниками штабу Порошенко для обговорення деталей дебатів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні офіційно оголосили результати виборів в президенти України, а також було прийнято постанову про проведення другого туру виборів.