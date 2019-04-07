У Румунії на берег викинуло 130 кг кокаїну. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n120447-u-rumuniyi-na-bereg-vykynulo-130-kg-kokayinu.html

Ракурс

У Румунії поліція виявила 130 кг кокаїну, який викинуло на берег Чорного моря. Ймовірно, що наркотики є частиною великої партії кокаїну (1 тонна), яку знайшли на покинутому кораблі близько двох тижнів тому.

Для пошуків наркотиків влади Румунії відправила 300 офіцерів і 14 кораблів берегової охорони. Вони вирушили патрулювати берег після того, як в п’ятницю громадяни знайшли кілька пакетів з наркотиками в різних місцях. Про це повідомляє ВВС.

Правоохоронці звернулися до громадськості та попросили не відкривати пакети в разі виявлення. Виступаючи перед ЗМІ представник поліції розповів, що знайдені наркотики мають високу концентрацією (більше 90%) і несуть загрозу для життя.

Зазначимо, що в зв’язку з виявленням наркотиків правоохоронці заарештували двох сербів.

Вважається, що Румунія є частиною транзитного маршруту наркотиків, який з'єднує Латинську Америку і Європу.

Як відомо, в 2016 році в Румунії виявили 2,5 тон кокаїну вартістю понад 600 млн євро. Незаконний вантаж був захований в бананових контейнерах і призначався для Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня співробітники СБУ спільно зі своїми ізраїльськими колегами викрили і ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну.