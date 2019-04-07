В Румынии на берег выбросило 130 кг кокаина. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n120447-v-rumynii-na-bereg-vybrosilo-130-kg-kokaina.html

Ракурс

В Румынии полиция обнаружила 130 кг кокаина, который выбросило на берег Черного моря. Предполагается, что наркотики являются частью крупной партии кокаина (1 тонна), которую нашли на заброшенном корабле около двух недель назад.

Для поисков наркотиков власти Румынии отправили 300 офицеров и 14 кораблей береговой охраны. Они отправились патрулировать берег после того, как в пятницу граждане нашли несколько пакетов с наркотиками в разных местах. Об этом сообщает ВВС.

Правоохранители обратились к общественности и попросили не открывать пакеты в случае обнаружения. Выступая перед СМИ представитель полиции рассказал, что найденные наркотики обладают высокой концентрацией (более 90%) и несут угрозу для жизни.

Отметим, что в связи с обнаружением наркотиков правоохранители арестовали двоих сербов.

Считается, что Румыния является частью транзитного маршрута наркотиков, который соединяет Латинскую Америку и Европу.

Как известно, в 2016 году в Румынии обнаружили 2,5 тонны кокаина стоимостью более 600 млн евро. Незаконный груз был спрятан в банановых контейнерах и предназначался для Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в конце марта сотрудники СБУ совместно со своими израильскими коллегами разоблачили и ликвидировали международный канал контрабанды кокаина.