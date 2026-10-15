Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в территориальных водах Румынии. Фото:

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Ракурс

Дрон атакував нафтовий танкер у територіальних водах Румунії.

Безпілотник у середу, 14 жовтня, поцілив у судно YARA J під прапором Коморських островів. Сталося це поблизу міста Суліна. Порожнє судно прямувало з Туреччини і мало завантажитися в портах Дунаю. Ймовірно, в Україні. Про це повідомило Radio România Constanța.

Після атаки БпЛА на судні спалахнула пожежа. На борту перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Екіпаж не постраждав.

У румунському Міноборони заявили, що того вечора над Чорним морем фіксували групу повітряних цілей. Дві з цих цілей залетіли у повітряний простір Румунії. Згодом з однією ціллю втратили радіолокаційний контакт над морем. Військові припускають, що саме цей БпЛА влучив у танкер.

Зазначається, що це було перше влучання дрона у судно безпосередньо в румунських територіальних водах. Раніше подібні інциденти фіксували лише у виключній економічній зоні.

Нагадаємо, 13 жовтня три російські безпілотники вдарили по судну Chelsea 3, яке зареєстроване в Одесі й плавало під прапором Мальти. Атака сталася за приблизно 33 км від узбережжя Болгарії. Рятувальники евакуювали усіх 15 членів екіпажу, зокрема сімох українців.

А за 31 км від болгарського узбережжя БпЛА уразили ще одне судно. Цей корабель затонув. Одного члена екіпажу вдалося врятувати.

Джерело: Radio România Constanța