С начала 2026 года Украина нанесла по меньшей мере 114 ударов по российским НПЗ. Фото:

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Сили оборони України з початку 2026 року завдали щонайменше 114 ударів по нафтопереробних заводах у Росії.

Таким чином Українабільш ніж удвічі більше атакувала російські НПЗ, ніж за аналогічний період у 2025 році. Частина збитків припала на нафтову компанію «Роснафта», яка має 12 нафтопереробних підприємств. На цю компанію припадає близько третини загальних потужностей РФ з переробки нафти. Про це повідомило видання Bloomberg.

У статті йдеться, що у вересні Україна атакувала 15 російських НПЗ. З них п’ять були об'єктами «Роснафти». Саме ці заводи постачали пальне до європейської частини Росії. Саме в цьому регіоні найбільше споживають пальне. Компанія за кілька тижнів відновила роботу деяких підприємств, але після цього по них знову прилетіло.

Джерела розповіли, що представники «Роснафти» у приватних розмовах попереджали про те, що в при постійних атаках витрати на ремонт будуть дуже дороговартісними. Саме тому на деяких ПНЗ, які зазнали атак, навмисно сповільнили ремонтні роботи й розтягували їх на тижні. При цьому ремонт можна було зробити за кілька днів.

Також вказується, що неефективним від ударів українських БпЛА виявився захист з морських контейнерів, сіток і сталевих тросів.

Нагадаємо, 20 жовтня на українсько-американських переговорах в Осло зять американського президента Дональда Трампа і його спеціальний представник Джаред Кушнер

наполегливо закликав українського президента Володимира Зеленського припинити бити по нафтопереробних заводах Російської Федерації.

Джерело: Bloomberg