Джаред Кушнер в Осло просив Володимир Зеленського не бити по російських НПЗ. Фото:

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Ракурс

Зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер був участь у переговорах в Осло.

Спецпредставник дистанційно долучився до переговорів України та США в Норвегії. У ході перемовин він наполегливо закликав українського президента Володимира Зеленського припинити бити по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Про це повідомило видання Axios.

Джаред висловився дуже прямо, — розповіло джерело.

У відповідь на його прохання Зеленський сказав, що Україна готова це зробити, якщо Росія не буде завдавати ударів.

У Білому домі сподіваються, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін продемонструє більшу готовність до компромісу після того, як США погодилися скасувати санкції з російського дизельного палива.

Нагадаємо, 20 жовтня у Норвегії український президент Володимир Зеленський провів переговори з представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони обговорили, зокрема, й гарантії безпеки для України. Сьогодні Віткофф поїде у Санкт-Петербург, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Axios