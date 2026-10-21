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Джаред Кушнер в Осло просил Владимир Зеленского не бить по российским НПЗ. Фото:

Зять Трампа в Осло просил Зеленского не бить по российским НПЗ — Axios

21 окт 2026, 11:57
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Зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер був участь у переговорах в Осло.

Спецпредставник дистанційно долучився до переговорів України та США в Норвегії. У ході перемовин він наполегливо закликав українського президента Володимира Зеленського припинити бити по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Про це повідомило видання Axios.

Джаред висловився дуже прямо, — розповіло джерело.

У відповідь на його прохання Зеленський сказав, що Україна готова це зробити, якщо Росія не буде завдавати ударів.

У Білому домі сподіваються, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін продемонструє більшу готовність до компромісу після того, як США погодилися скасувати санкції з російського дизельного палива.

Нагадаємо, 20 жовтня у Норвегії український президент Володимир Зеленський провів переговори з представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони обговорили, зокрема, й гарантії безпеки для України. Сьогодні Віткофф поїде у Санкт-Петербург, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Axios

Источник: Ракурс


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