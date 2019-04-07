Розвиток раку легень можуть уповільнити спеції – вчені

https://racurs.ua/ua/n120446-rozvytok-raku-legen-mojut-upovilnyty-speciyi-vcheni.html

Ракурс

Нове дослідження вчених показало, що прогресування раку легень можна уповільнити, використовуючи спеції. Для свого дослідження американські біологи виділили склад з перцю чилі, який відповідає за його гостроту.

Лікування раку значно ускладнюється його здатністю давати метастази в інші області. Вчені вважають, що нове відкриття дозволить протидіяти розвитку метастаз у пацієнтів з раком легень. Очікується, що нова терапія підніме лікування раку на новий рівень. Про це повідомляє medical xpress.

Під час експериментів вчені використовували капсаїцин, який міститься в різних видах стручкового перцю. Алкалоїд зупинив першу стадію метастатичного процесу клітин раку. Вчені дослідили розвиток раку у мишей і виявилося, що у тих гризунів, яким не давали капсаїцин, площа ракових метастаз зайняла набагато більшу область.

Вчені вважають, що одного разу капсаїцин почнуть використовувати в поєднанні з хіміотерапією та іншими засобами лікування різних видів раку. Однак, перш ніж застосовувати цей алкалоїд, необхідно подолати його побічні ефекти, серед яких спазми шлунку, печія і подразнення шлунково-кишкового тракту.

Зараз вчені намагаються виявити аналоги капсаїцину, які збережуть його можливості, але не матимуть побічних ефектів.

Дослідження офіційно представлять під час щорічних зборів Американського товариства з вивчення патологій, яке проходить з 6 по 9 квітня в штаті Флорида.

Раніше повідомлялося, що фізичні вправи допомагають знизити шанс розвитку серцево-судинних захворювань у жінок з раком молочної залози.