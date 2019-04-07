Развитие рака легких могут замедлить специи – ученые. Фото: Интересно

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Новое исследование ученых показало, что прогрессирование рака легких можно замедлить, используя специи. Для своего исследования американские биологи выделили состав из перца чили, который отвечает за его остроту.

Лечение рака значительно усложняется его способностью давать метастазы в другие области. Ученые полагают, что новое открытие позволит противодействовать развитию метастаз у пациентов с раком легких. Ожидается, что новая терапия поднимет лечение рака на новый уровень. Об этом сообщает medical xpress.

В ходе экспериментов ученые использовали капсаицин, который содержится в разных видах стручкового перца. Алкалоид остановил первую стадию метастатического процесса клеток рака. Ученые исследование развитие рака у мышей и обнаружилось, что у тех грызунов, которым не давали капсаицин, площадь раковых метастаз заняла гораздо большую область.

Ученые полагают, что однажды капсаицин начнут использовать в сочетании с химиотерапией и другими средствами лечения разных видов рака. Однако, прежде чем применять данный алкалоид, необходимо преодолеть его побочные эффекты, среди которых спазмы желудка, жжение и раздражение желудочно-кишечного тракта.

Сейчас ученые пытаются обнаружить аналоги капсаицина, которые сохранят его возможности, но не будут обладать побочными эффектами.

Исследование официально представят во время ежегодного собрания Американского общества по изучению патологий, которое проходит с 6 по 9 апреля в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что физические упражнения помогают снизить шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с раком молочной железы.