Володимир Зеленський, фото: «Громадське телебачення»

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Ракурс

Вихолощення дебатів елементами шоу може неприємно здивувати близько третини виборців кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського.

Для цих виборців важливими є ідеї кандидата. Про це в матеріалі для видання «Українська правда» зазначає аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов.

Якщо дебати будуть беззмістовними, це може призвести до відтоку голосів Зеленського. Однак це не гарантує, що ці голоси отримає його опонент — чинний президент Петро Порошенко, наголошують соціологи.

Зазначається, що значною перешкодою для збільшення рейтингу Порошенка є його значний антирейтинг. Згідно з соціологічними дослідженнями, станом на початок-середину березня майже половина опитаних заявляли, що не планують голосувати за нього в жодному випадку.

Водночас соціологи наголошують, що дебати, проведення яких є однією з основних тем інформаційної повістки останнього тижня, не гарантують вирішальної переваги для жодного з учасників другого туру президентських виборів. Проте можуть змусити виборців задуматися над тим, яка з альтернатив є для них більш неприйнятною.

Так, Зеленський може спробувати апелювати до виборців Юлії Тимошенко, подаючи свою перемогу на виборах як відплату Порошенку за її поразку в першому турі, за результатами котрого лідер «Батьківщини» посіла третє місце.

Водночас Порошенко може спробувати переконати виборців інших кандидатів, котрі здобули значну підтримку в першому турі, — лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, колишнього очільника СБУ Ігоря Смєшка і навіть електорат колишніх представників «Партії Регіонів» Юрія Бойка та Олександра Вілкула, що недосвідчений у питаннях безпеки та економіки президент становить загрозу стабільності в Україні.

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії нещодавно розповіли, де саме мають відбуватися дебати між Порошенком та Зеленським.