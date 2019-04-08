Ігоря Павловського можуть випустити з СІЗО. Фото: Молодий буковинець

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Підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд 8 квітня планує змінити запобіжний захід.

Фігуранту кримінальної справи змінять тримання під вартою на домашній арешт. Про це суд сьогодні проситимуть адвокати підозрюваного, йдеться на сторінці спільноти «Хто замовив Катерину Гандзюк» у Facebook.

Активісти підозрюють, що Павловського змушують змінити покази представники голови Херсонської облради Владислава Магнера. Або ж фігуранта справи планують «вбити та списати все на поганий стан здоров’я».

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Гандзюк, 12 листопада 2018 року суд заарештував без альтернативи застави.

Крім того, активісти ініціативи «Хто замовив вбивство Гандзюк» зазначають, що адвокати Владислава Мангера намагаються вивести адвоката родини Гандзюк із процесу. Активісти переконують, що адвокат Андрій Левковець звинувачує захисника потерпілих та друзів загиблої активістки в тому, що вони не були присутні за засіданні з розгляду справи про продовження терміну відсторонення Мангера від посади.

Як відомо, на Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, 6 квітня голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який теж може бути причетним до загибелі активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про відставку.