Зеленский заявил, что ждет Порошенко на «Олимпийском» 19 апреля. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с Петром Порошенко на «Олимпийском» состоятся в пятницу, 19 апреля.

Эта дата проведения дебатов отличается от озвученной вчера президентом Порошенко. Видеообращение с объявлением даты проведения дебатов Зеленский обнародовал на собственной странице в Facebook.

«19 апреля на „Олимпийском“ состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос», — заявил кандидат.

Шоумен отметил, что планирует узнать у действующего главы государства то, когда за решетку попадут фигуранты дела о хищениях в «Укроборонпроме». Также Зеленский предложил украинцам присылать в комментариях вопросы к гаранту, пообещав озвучить их Порошенко на дебатах.

Как известно, 3 апреля победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский пригласил действующего главу государства Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. На следующий день действующий президент заявил, что соглашается прийти на стадион для встречи с оппонентом. Оба кандидата уже прошли соответствующее медицинское обследование.

Напомним, 7 апреля президент Петр Порошенко заявил, что дебаты кандидатов на стадионе должны состояться 14 апреля. Действующий глава государства также назвал время начала дебатов — 19.00 или 20.00.